 

В МИДе назвали вбросом американской разведки статью NYT об Афганистане

27.06.2020, 10:16, Новости дня

Статья в американской газете New York Times о том, что РФ якобы тайно предлагала вознаграждение афганским боевикам награду за убийство военных коалиции, является вбросом американской разведки, заявили в МИД России.

«Обратили внимание на очередной информфейк, запущенный в медиапространство американским разведсообщестовом о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане. Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь. Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане», – сообщили ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе указали также на причастность разведки США к наркотрафику в Афганистане. «Если говорить о фактах, причем общеизвестных, то в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками. Список их деяний можно при желании продолжить», – добавили в министерстве.

Как предположили в ведомстве, подобные действия могут быть связаны с тем, что разведывательным службам США «не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами». «Их чувства понятны – не хочется терять вышеупомянутые источники «левых» доходов», – отметили в МИДе.

Напомним, New York Times утверждает, что «российское подразделение», по мнению разведки США, якобы предлагало боевикам деньги за убийства военных из «сил коалиции в Афганистане». По версии американцев, вознаграждение предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад».

Утверждения NYT привели к угрозам в адрес российских дипломатов, сообщило посольство РФ в Вашингтоне.



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