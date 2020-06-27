Мнение: Неприличные открытки про Распутина и императрицу

27.06.2020, 10:10, Разное

Антигосударственная пропаганда образца начала ХХ века.

Заглянула на сайт одного букинистического аукциона, и случайно наткнулась на целые залежи открыток и лубков 1915-1916 годов, в котором враги Романовых постоянно "гвоздили" старца Распутина. В основном это делалось грубыми намеками на его связь с императрицей Александрой Федоровной (которой, разумеется, в реальности не было, она была преданная жена).

Открытка "Самодержавие" (источник)



Императрица узнается по фирменной прическе "а-ля миссис Хадсон" и короне, Распутин — по бороде, рубахе и бешеному взгляду.

"Долгожданное падение", 1917 (источник)



Судя по дате, некоторые открытки были напечатаны уже после убийства Распутина, которое произошло в середине декабря 1916 года. Но поток карикатур все равно продолжался. Потому что посредством его высмеивания очернялся весь императорский дом, сделавший его фаворитом.

Здесь нет императрицы, зато сам образ старца весьма изобретателен.

"Царскосельский павиан" (источник)



Фирменный сверлящий взгляд остается во всех изображениях старца.

Вот еще партия карикатур. На первой открытке он сжимает Николая-куклу. Во второй открытке, обратите внимание, нижняя половина — фигура Николая II. На третьей он убивает копьем двуглавого орла, символ империи.

Коллекция сатирических открыток о Григории Распутине. 1915-1916 гг. (источник)



Вот он снова обжимает будущую Царственную Страстотерпицу. Надпись внизу по-фински, то есть открытка была напечатана в Финляндии (части Российской империи, но с либеральными нравами) и нелегально ввезена в страну. Разумеется, пройти верстка подобной сатиры цензуру (которая тогда была обязана проверять абсолютно все), не могла.

И вот знаете, я, как человек, живший в эпоху "цветных революций", смотрю на эти рисунки и в таком ключе думаю. Удивительно: из школьного курса там что-то осталось в памяти, что императрицу ненавидели, а про Распутина ходили грязные сплетни. Но смотрите, сколько сохранилось доказательств этого в бумажном виде. Все, что тут, это я с одного сайта за 10 минут нагуглила, то есть вы представляете, насколько больше этого было изначально, какая колоссальная масса не дошла до наших дней.

Колоссальная бумажная масса. И вот сейчас люди, которые занимаются полиграфией и журналистикой, хорошо представят это вместе со мной.

Это ведь не просто "сплетню распустить", поболтав на рынке или по телефону с подругой.

Это:

а) найти художника, оплатить ему работу;

б) найти нелегальную типографию в России или организовать печать за границей;

в) вывезти тираж из нелегальной типографии в Саратове или из легальной в Берлине;

г) обеспечить доставку в Петербург;

д) обеспечить распространение, пусть и из-под полы, как обыкновенные порнографические открытки, но это же все равно — развести "товароведам" тиражи вот этих карикатур по магазинчикам каким-нибудь.

"Поминание царице Сашке". Подпись: "Сия блудница изготовлена в Германии"



Сразу как-то хочется подсчитать, какие колоссальные деньги были вложены в черный пиар Распутина (вернее Романовых посредством него). И интересно, откуда эти деньги брались, кто оплачивал сей полиграфический банкет?

Загробный Гришки Распутина Высочайший Манифест



Вот текст листовки: Загробный Гришки Распутина Высочайший Манифест: "Объявляем всем скверным нашим распутницам, министрам-карманникам жандармам-охранникам и прочей нашей своре. Пребывание имеем мы сейчас в аду и каждый день с вельзевулова благословения в жаркой бане паримся, приобщив к сему адских блудниц, давно сгнивших Екатерин и Мессалин. Но только не умеют они нам услугу оказать, не умеют раболепье показать, как показывали нам в Царском Селе, когда были мы на веселе, и соскучилися мы здесь, изволили без немки Сашки, без Николки Ромашки, без Вырубовой Анны, без Штюрмерова почитания, без Щегловитова пяток лизания, без Фредирикса барона и без Сухомлинова шпиона".