 

Билли Айлиш удивила подписчиков своим поступком в соцсети Instagram

27.06.2020, 10:09, Разное

Билли Айлиш смогла в очередной раз удивить своих поклонников и подписчиков в Instagram. Американская певица приняла решение отписаться от всех своих фолловеров, которые раньше следили в соцсетях за ее творческой и личной жизнью.
Как пишет издание «Словодел», теперь у пятикратной лауреатки «Грэмми» не осталось ни одного подписчика в сети Instagram. Причем Айлиш закрыла даже подписку на своего родного брата и кумира детства, канадского поп-певца Джастина Бибера.

Ранее исполнительница выложила в сеть загадочное послание к поклонникам. В нем она призвала сообщать ей в «директ» в случае подписки Айлиш на человека, который каким-либо образом обидел кого-нибудь из фанатов. Таким образом селебрити выразила готовность поддержать всех почитателей ее таланта. Несмотря на то, что данная публикация была в скором времени удалена артисткой, пост смогли прочитать многие из фолловеров аккаунта звезды.

Сейчас оказалось, что Билли Айлиш сдержала свое слово, удалив все подписки со своего профиля. Сама певица никак не прокомментировала поступок, удививший миллионы фанатов по всему миру. Известно, что ранее она нередко жаловалась на социальные сети. Принятое решение стало нестандартным для кумира миллионов шагом и некой точкой в отношении виртуального общения звезды с фанатами.



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