В Голливуде начали работу над медицинской драмой о коронавирусе

27.06.2020, 10:08, Новости дня

Фильм, сюжет которого будет разворачиваться вокруг первых недель распространения коронавируса в Китае, снимет голливудская компания SK Global Entertainment, информирует издание Wall Street Journal.

«То, как вирус попал из пещеры с летучими мышами в Ухань – вопрос, на который нам еще не скоро станет доступен ответ. Это будет скорее медицинская драма, чем триллер о пандемии», – передает РИА «Новости» слова будущего сценариста фильма Чарльза Рэндольфа – обладателя премии «Оскар» за сценарий к фильму «Игра на понижение».

К съемкам планируется приступить в начале 2021 года в Китае, однако прежде необходимо добиться разрешения китайских властей

«Мы знаем, что эта пандемия – вопрос политизированный, и нам придется с этим справляться», – сообщил один из руководителей SK Global Entertainment.

Создатели фильма хотят сконцентрироваться на том, как китайские врачи и медсестры пытались бороться с загадочным вирусом. «Одно дело бороться с монстром. Совсем другое – бороться с монстром во тьме», – отметил Рэндольф.

Сколько планируется потратить на съемки картины не сообщается.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.