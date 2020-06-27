 

Правительство одобрило выделение средств на выплаты россиянам с детьми до 16 лет

27.06.2020, 10:05, Новости дня

Правительство РФ одобрило выделение средств на выплаты россиянам с детьми до 16 лет. Как сообщается на портале правительственной информации, граждане РФ получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Средствами из резервного фонда кабинета министров в размере 270 миллиардов рублей будет распоряжаться Минфин.

Поддержать родителей с детьми распорядился президент РФ Владимир Путин в обращении у нации23 июня .

Ранее Министерство труда отклонило предложение уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой об увеличении возраста получателей выплаты до 18 лет. Как рассказала Кузнецова в пятницу, к ней обращались "тысячи россиян" с подобной просьбой. Хотя в Госдуме и Совфеде поддерживают расширение диапазона возраста, в Минтруда считают, что у молодых людей после 16 лет больше возможностей трудоустроиться.

 

По словам Кузнецовой, такая позиция Минтруда "вызывает сожаление и устроить не может".

В ряде регионов главы самостоятельно определили выплаты с 16 до 18 лет на местном уровне. "Это решение нужно поддерживать и распространять", — заключила Кузнецова.



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