 

Дзюба поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров “Зенита”

27.06.2020, 10:05, Новости дня

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. После дубля в ворота самарских "Крыльев Советов" в матче 24-го тура чемпионата РФ по футболу на счету 31-летнего форварда стало 69 мячей.

Как сообщает Чемпионат.com, 52 гола Дзюба забил в чемпионате России, два раза отличился в Кубке страны и Суперкубке, а также 15 мячей отправил в ворота соперников в еврокубках.

Нападающий "Зенита" обошел португальца Данни (68 голов) в топ-10 бомбардиров "Зенита". Лидирует же в списке Александр Кержаков, в активе которого 163 мяча.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / Установлено место взрыва на газораспределительной станции в Казани

18.04 / От США потребовали объяснений из-за заявления об освобождении Вены Красной армией

16.06 / Домой к директору ФБК Жданову за объяснениями “без всяких причин” пришел полицейский

08.05 / ЭИСИ представил новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

21.06 / Владелец “Сочи” заявил, что любой клуб отказался бы от переноса игры с “Ростовом”

07.05 / У личного помощника Трампа выявили коронавирус

13.05 / В селах Волгоградской области организовали медпомощь пожилым жителям на дому

21.05 / США объявили о передаче в дар России 200 аппаратов ИВЛ

20.05 / Сирийские военные заблокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке

12.05 / Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут СК данные о кибератаках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска