Защита по делу MH17 апеллировала к несуществующему «диспетчеру Карлосу» и людям «отчетливо слышавшим Су-25»

27.06.2020, 10:02, Разное

В Гааге продолжается третья неделя суда над первыми обвиняемыми по делу о сбитом «Боинге», защита представляет свои доказательства. Адвокаты вспомнили несуществующего диспетчера Карлоса, и людей, способных на слух отличить Су-25 на высоте 10 км (некоторые из них в разговоре с нами признались, что не видели и не слышали никаких самолетов в тот день). Помимо фантастичных рассказов, многих свидетелей связывает также отношение к интернет-порталу, созданному спецслужбами.

В Голландии во время слушаний уголовного дела адвокаты могут указывать стороне обвинения на те моменты, которые, по их мнению, были упущены в ходе следствия, из-за чего пострадали интересы их подзащитных. Следствие может согласиться с адвокатами и провести, например, дополнительные экспертизы, а может решить, что это не продуктивно и собранных улик уже достаточно. Это решение следствия может быть оспорено адвокатами и суд решает — нужно ли все-таки что-то дорасследовать глубже или нет. В обычной ситуации адвокаты просят следствие изучить какие-то упущенные нити, указывающие на других подозреваемых, или факты, указывающие на алиби подзащитных. Но в этот раз все было иначе.

Адвокаты стали представлять огромное множество аргументов, указывающих на различные конспирологические теории (противоречащие друг другу), и требовать это расследовать. Причем значительная часть этих теорий вообще никоим образом не касалась обвинений в адрес Пулатова, более того, какие-то из них скорее даже играли против него (как, например, теория о том, что «Боинг» был сбит из российского «Бука», но целились, якобы, в украинский истребитель, прикрывавшийся пассажирским самолетом. Одним словом, адвокаты вели себя так, будто они защищали не интересы Пулатова, а исключительно интересы кремлевского руководства. Вот некоторые из наиболее свидетелей.

«Испанский диспетчер Карлос, который вел Boeing-777, рассказал в своем микроблоге в Twitter, что за несколько минут перед тем, как лайнер исчез с радаров, рядом с ним были замечены два украинских истребителя» — так начиналась новость «Вестей» 17 июля 2014 года. Новость передали все российские СМИ. Позднее диспетчер давал интервью журналистам, которые, впрочем, позднее СМИ стыдливо удалили со своих сайтов, когда выяснилось, что никакого диспетчера Карлоса не существует и не могло существовать (в Украине иностранцы не могут становиться диспетчерами). Twitter диспетчера исчез, а на его месте появилась «пенсионерка Людмила Лопатышкина», критикующая украинскую хунту. С несуществующим диспетчером адвокаты Пулатова связали свои надежды, попросив JIT направить свои ресурсы на расследование его «показаний» (Лопатышкину адвокаты при этом не упоминали, ее мнение показалось защите почему-то менее ценным).

Несмотря на то, что JIT предоставил исчерпывающие доказательства того, что повреждения на «Боинге» не соответствуют попаданию ракеты воздух-воздух и никаких данных о том, что в воздухе в районе самолета находился какой-либо истребитель, нет (что подтверждено данными как с российских, так и с украинских радаров), адвокаты предоставили дюжину свидетелей, узревших с земли один или несколько военных самолетов (кому-то из них даже удалось определить модель истребителя с 10-километрового расстояния).

Одной такой свидетельницей стала «учительница иностранного языка Валентина», которая рассказывает, как украинские истребители «кружили на одном месте», как раздался взрыв, они резко “ушли в реверс” и улетели (что значит «ушли в реверс» — неясно).

В отличие от диспетчера Карлоса, Валентина это действительно бывшая учительница Валентина, нам удалось ее идентифицировать. Правда, после начала российского вторжения она стала работать сотрудницей пропагандистского издания News-front и, по ее собственным словам, занималась улучшением международного имиджа ДНР. Проблема в том, что она же в более ранних интервью прямо говорит — «сушки никто не видел, но звук его же ни с чем не перепутаешь».

В том же интервью она говорит, что «отчетливо был слышен звук СУ-25» (ну какая же учительница иностранного языка не различит на слух гул СУ-25!) и повторяет про то, что «сушки ушли в реверс», что она тоже, очевидно, определила на слух. Впрочем, учитывая то, что самолеты «в реверс» не уходят, не так принципиально, какими органами чувств пользовалась Валентина. Есть и еще одно интервью, где Валентина уже прямым текстом объясняет, что сама вообще ничего не видела, а про «сушки» ей рассказали другие люди. Наконец, есть четвертое интервью, где она уже, оказывается, самолет видела, но это были не «сушки» а МИГ-29 МУ1 (именно о таком самолете говорили тогда в Минобороны России, прежде чем отказаться от своих слов).

Но самое фееричное интервью свидетельница защиты дала своему же изданию News-front, рассказав, что у трупов не было крови, они были желтого цвета и от них пахло формальдегидом. «Нас всех удивляет, а где же родственники погибших, почему о них ничего не слышно?». Версия о «несвежих трупах» в «Боинге» была впервые распространена Гиркиным, а позаимствована она была из сериала Шерлок (эпизод «Скандал в Белгравии»).

Еще одним «свидетелем истребителя», к которому апеллировала защита в Гааге, стал человек, которого в разных источниках называют то Львом Булатовым, то Глебом Булатовым, который рассказал, как в советский бинокль с 7-кратным увеличением увидел не только атаку «сушки» на «Боинг», но и номер самолета! В одних интервью он говорил о том, что видел, как «рядом» с «Боингом» летели три Су-25 (в действительности Су-25 не могут летать на высоте 10 км), в других — только один.

Любопытно, что и об этом свидетеле впервые сообщило издание News-front.

Нам также удалось установить личность третьего «свидетеля», у которого брал интервью Грэм Филипс, ранее работавший на RT. В разговоре с нами он сообщил, что 17 июля 2014 года он не видел ни истребитель, ни какой-либо самолет. На момент разговора с Грэмом Филипсом ему было 18 лет. Отвечать, почему он сказал тогда неправду, он отказался.

Еще один «очевидец», которого нам удалось идентифицировать как Юрия Середича, жителя Тореза, рассказывает, будто видел, как военный самолет стрелял вверх, после чего из-за тучи «выпал, кувыркаясь самолет», одна часть которого полетела вниз, а другая — дальше, в сторону другого поселка. Повествование об истребителе, которые сбивает, летящий на высоте 10 км самолет, стреляя «сквозь тучу», конечно, поражает воображение. Перечислять истории из этого видео можно долго, все эти «очевидцы» хотя рассказывают разные истории происходящего (что само по себе интересно), но с одинаковым уровнем достоверности. Что примечательно —многие из этих «очевидцев» впервые появились в издании News-front, а оно само по себе интересно.

News-front.info — крупный портал, активно распространяющий дезинформацию и конспирологические теории на 12 языках, заблокированный за это в Facebook и Youtube, причем блокировка этого, с виду «мусорного» сайта, удостоилась гневной реакции официального МИД. The Insider изучил этот сайт и обнаружил, что одним из двух его сооснователей и совладельцев является Михаил Синелин. Он известен как активный член красно-коричневого движения Конгресс русских общин (созданного Рогозиным и Глазевым), но что еще более важно — он долгое время был правой рукой Фрадкова. Фрадков назначил Синелина главой своего секретариата, когда стал премьер-министром, а когда покинул этот пост, Синелин ушел вместе с ним.

В течение следующих 9 лет Фрадков возглавлял Службу внешней разведки, в том числе и в 2014 году, когда возник News-front. Известно, что в этот период Синелин и Фрадков продолжали тесно взаимодействовать — вместе с сыном Фрадкова Синелин был членом совета директоров Связь-Банка, а затем работал в АО «Эскар», где сын Фрадкова был гендиректором. Фрадков в 2016 году ушел на почетную пенсию, став главой РИСИ, а Синелин все еще при делах: в феврале он стал главой секретариата премьера Михаила Мишустина.