 

Тараканьи бега (Лукашенко заметался)

27.06.2020, 10:00, Разное

Лукашенко заметался. Конституционная чесотка Путина перекинулась на него.

Арестованный им соперник на предстоящих выборах Виктор Бабарико предложил внести поправки в Конституцию страны. Главное – ввести разделение властей.

Бабарико предложил сделать это быстро: собрать 450 тысяч подписей и провести референдум до конца года. Учитывая, что Бабарико собрал 400 тысяч подписей для регистрацию в качестве кандидата на выборах президента, задача решаемая

И вот Лукашенко наивно решил перехватить инициативу. Объявил, что тоже решил внести поправки в Конституцию – передать часть полномочий региональным руководителям. Готовиться поправки будут 2 года.

На что батька рассчитывает?

Если послушать, что говорили люди, собирая подписи за противников Лукашенко, то их волнуют другие темы – низкий уровень жизни, обогащение президента и его семьи, отсутствие перспектив, несменяемость власти.

Лукашенко решил сунуть людям обещания, которые мало кому интересны и призваны лишь имитировать перемены в верхах.



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