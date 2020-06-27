Тараканьи бега (Лукашенко заметался)
27.06.2020, 10:00, Разное
Лукашенко заметался. Конституционная чесотка Путина перекинулась на него.
Арестованный им соперник на предстоящих выборах Виктор Бабарико предложил внести поправки в Конституцию страны. Главное – ввести разделение властей.
Бабарико предложил сделать это быстро: собрать 450 тысяч подписей и провести референдум до конца года. Учитывая, что Бабарико собрал 400 тысяч подписей для регистрацию в качестве кандидата на выборах президента, задача решаемая
И вот Лукашенко наивно решил перехватить инициативу. Объявил, что тоже решил внести поправки в Конституцию – передать часть полномочий региональным руководителям. Готовиться поправки будут 2 года.
На что батька рассчитывает?
Если послушать, что говорили люди, собирая подписи за противников Лукашенко, то их волнуют другие темы – низкий уровень жизни, обогащение президента и его семьи, отсутствие перспектив, несменяемость власти.
Лукашенко решил сунуть людям обещания, которые мало кому интересны и призваны лишь имитировать перемены в верхах.
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