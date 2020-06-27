Электрокар Kia e-Niro получил три новых модификации

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27.06.2020, 9:50, Новости дня

Южнокорейская марка Kia стартовала продажи обновленной модификации электрического кроссовера e-Niro, который имеет несколько версий.

В модификации e-Niro 2 разработчики применили электрическую установку с мощностью 134 л.с. В данном случае заряда батареи окажется достаточно для 290 километров. Автомобиль также может продемонстрировать разгон до 100 км в час за 9,5 секунд. В таком исполнении стоимость кроссовера e-Niro составит 29,5 тысяч фунтов. Модель оснащается адаптивным круиз-контролем, улучшенным дизайном и другими опциями.

Кроме того, автомобиль e-Niro 3 может похвастаться увеличенной производительностью до 201 л.с., а разогнаться до 100 км в час можно за 7,5 секунд. В данной версии стоимость кроссовера уже достигает 33,8 тысяч фунтов. Прием заказов на вышеуказанные электрокары стартовал в Великобритании.



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