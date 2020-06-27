 

Обновленный внедорожник Discovery тестирует улучшенный внедорожник «Land Rover»

27.06.2020, 9:50, Новости дня

Выход полноразмерного внедорожника Land Rover Discovery состоялся в 2016 году, но теперь производитель намерен выпустить улучшенную генерацию автомобиля.

Так, пользователи уже могут рассмотреть внедорожник Land Rover Discovery, обнаруженный во время тестовых испытаний. Вместе с тем не обошлось без плотного камуфляжа, из-за которого рассмотреть все обновления не удается. Однако следует констатировать, что модель Land Rover Discovery имеет новую решетку радиатора, бамперы и стильную светодиодную оптику. Есть предположения, что гибридная установка имеет мощность 396 л.с.

Кроме того, для покупателей будет доступна версия с дизельной установкой. Официальный показ усовершенствованного внедорожника Land Rover Discovery состоится к концу 2020 года, а старт продаж пройдет в следующем году.



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