 

В мае авторынок Украины показал падение на 14%

27.06.2020, 9:50, Новости дня

В Украине на автомобильном рынке реализовали свыше 6,1 тысячи машин, что уступает прошлогодним результатам на 14%.

Кроме того, аналогичная динамика продаж фиксируется на протяжении последних четырех месяцев. Экспертами выявлено, что самым продаваемым брендом на местном рынке остается Toyota с результатом около 1 тысячи сделок. Кроме того, второе место по уровню популярности занимает компания Renault, которая реализовала на местном рынке Украины порядка 830 машин в минувшем месяце.

Замыкает тройку лидеров компания KIA, продавшая в мае около 700 машин, что соответствует падению спроса на 58%. Самым продаваемым в Украине за прошлый месяц стал кроссовер KIA Sportage, сохранивший положительную динамику спроса.



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