Мнение: Да, я виновен в преступлениях против человечества

27.06.2020, 9:46, Разное

Памятник Кемалю Ататюрку в Вашингтоне с "признанием" в совершении преступлений против человечества.

PS. Между тем, Трамп сегодня подписал закон о защите памятников США, согласно которому за вандализм в отношении исторических памятников предусмотрен тюремный срок. Посмотрим на правоприменительную практику.

PS2. Также агент Дональд поведал, что ему проще общаться с Россией, Китаем и КНДР, нежели с Демократической партией США.

"Один мой друг, очень умный человек… спросил меня:

"С какой нацией сложнее всего иметь дело – Китай или, возможно, Россия? Или может быть Северная Корея?".

Я сказал: "Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США". С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из тех, с кем мы имеем дело. Они гораздо менее разумны и немного сумасшедшие".

Внезапно, КНДР в официальной повестке США представляется более адекватной силой, нежели одна из двух правящих партий.