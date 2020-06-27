 

Мнение: Да, я виновен в преступлениях против человечества

27.06.2020, 9:46, Разное

Памятник Кемалю Ататюрку в Вашингтоне с "признанием" в совершении преступлений против человечества.

PS. Между тем, Трамп сегодня подписал закон о защите памятников США, согласно которому за вандализм в отношении исторических памятников предусмотрен тюремный срок. Посмотрим на правоприменительную практику.

PS2. Также агент Дональд поведал, что ему проще общаться с Россией, Китаем и КНДР, нежели с Демократической партией США.

"Один мой друг, очень умный человек… спросил меня:
"С какой нацией сложнее всего иметь дело – Китай или, возможно, Россия? Или может быть Северная Корея?".
Я сказал: "Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США". С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из тех, с кем мы имеем дело. Они гораздо менее разумны и немного сумасшедшие".

Внезапно, КНДР в официальной повестке США представляется более адекватной силой, нежели одна из двух правящих партий.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Злосчастная игла и возвращение к истокам: дочь Брюса Уиллиса объяснила, почему он проводит карантин с экс-супругой Деми Мур, а не с женой

04.06 / Против убитого при задержании екатеринбуржца возбудили уголовное дело

19.05 / Чумовой парад идет к урнам

07.06 / Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вышли на шествие вместе с детьми — “картонная” Ана Де Армас осталась дома

03.05 / Борис Корчевников ответил на слухи о вероятной болезни

09.06 / Штрихи к американской кампании по дискредитации России

12.04 / Назван ТОП-5 уникальных шестиколёсных автомобилей

26.04 / Мнение: А ВЫ ещё не больны “карантином головного мозга”? Тогда они идут к вам!

01.05 / “Даже не может ходить”: врачи в шоке от данных о выписке Бабкиной

15.05 / Елизавета Боярская рассказала, что в юности её привозили на дискотеки на личном автомобиле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска