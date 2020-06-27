 

New York Times: Россия предложила афганским боевикам премии за головы американских военных

27.06.2020, 9:43, Разное

Reuters   Jun 26, 2020  

На этом снимке, сделанном 20 ноября 2008 г., показаны военнослужащие  101-й воздушно-десантной дивизии армии США  и солдаты афганской национальной армии, занимающие позиции после высадки с вертолета UH-47 Chinook во время проведения  операции “Shir Pacha” в долине Дерезде  в скалистых горах Спира в провинции Хост, на  границе  с  Пакистаном (провинция Вазиристан). (AFP Photo)

ВАШИНГТОН – Как  сообщила в пятницу New York Times,  американская разведка пришла к выводу, что российские военные предложили   связанным с талибами боевикам в Афганистане, выплачивать им премиальные  за  уничтожение военнослужащих  американских и других сил входящих в  коалицию 

Ссылаясь на официальных лиц  знакомых с  вопросом,  «Таймс» написала,  что несколько месяцев назад Соединенные Штаты определили, что в прошлом году,  российское подразделение военной разведки, связанное с попытками убийств  в Европе, предложило [боевикам]  вознаграждение за успешные нападения.

Считается, что исламистские боевики или вооруженные преступные элементы, тесно связанные с ними,  уже  получали некоторые суммы  в  качестве вознаграждения, пишет газета.

Белый дом, ЦРУ и канцелярия директора национальной разведки отклонили запросы Reuters о комментариях к сообщению Times.

Президент Дональд Трамп был проинформирован о данных  полученных разведкой, сообщает Times. Газета пишет, что Белый дом пока  еще не санкционировал принятие каких-либо  мер  против РФ в ответ на  её  “премиальные”. 

(Reporting by Eric Beech; Editing by Daniel Wallis)



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