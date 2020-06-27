 

Нарушивший ПДД водитель «Ягуара» в Москве пытался откупиться за 300 тыс. рублей

27.06.2020, 9:42, Новости дня

Водитель автомобиля «Ягуар», нарушивший правила дорожного движения в Москве, пытался откупиться от инспектора ГИБДД взяткой в 300 тыс. рублей.

«Инцидент произошел в ночь на субботу на западе столицы. Инспектор Госавтоинспекции остановил для проверки автомобиль «Ягуар». При этом водитель вел себя странно, пройти освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков отказался, а полицейскому предложил взятку в 300 тыс. рублей, от которой тот отказался», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас нарушитель доставлен в отделение полиции, проводится проверка.

Ранее в Екатеринбурге суд назначил бывшему инспектору ДПС штраф в 650 тыс. рублей за попытку получить 30 тыс. рублей взятки.



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