 

Модель Hyundai Venue пользуется высокой популярностью в Индии

27.06.2020, 9:30, Новости дня

Известный бренд Hyundai начал продажи обновленного паркетника Venue еще в минувшем году, однако спрос продолжает расти.

Всего за 2019 год приобрели около 100 тысяч новых автомобилей на индийском рынке. Кроме того, текущий спрос на кроссовер Venue остается высоким, тогда как первоначально образовалась очередь на 4 месяца, так как темпы выпуска не позволили обеспечить всех желающих свободными экземплярами паркетника Venue. Вместе с тем эксперты указали, что высокие результаты продаж связаны с доступной ценой, а также качеством и продвинутыми функциями автомобиля.

Следует отметить, что новый паркетник Venue имеет 1,2 и 1,0-литровые моторы с мощностью до 120 л.с. Кроме того, кроссовер оснащается улучшенной семиступенчатой коробкой передач.  



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