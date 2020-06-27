Совместный бренд Geely и Volvo представил новый кроссовер

27.06.2020, 9:30, Новости дня

Известный китайский бренд Lynk & Co представил усовершенствованный кроссовер Lynk & Co 06, который может похвастаться дизайном и продвинутыми опциями.

Следует выделить, что модель обладает компактными размерами и современной внешностью. Разработчиками предусмотрена стильная светодиодная оптика, улучшенная радиаторная решетка и более модернизированные бамперы. Новый паркетник Lynk & Co также получил современную платформу BMA. Независимо от выбранной версии автомобиль поставляется с передним приводом во всех модификациях.

Из технических параметров следует отметить 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 177 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль обладает роботизированной коробкой передач. Автомобиль в последующий период выйдет на рынок в гибридном исполнении.