Ученый предупредил о тревожных симптомах при вакцинации от коронавируса

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27.06.2020, 9:30, Новости дня

Профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов рассказал, какие симптомы должны насторожить добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавируса.

«Какие симптомы могут считаться тревожными и опасными? Есть реакция местная, а такие же системные реакции, которые выводят по уровню температуры. Температура до 37,5 градусов считается легкой реакцией, до 38,5 градусов – нормальная средняя реакция, выше 38,6 градусов уже сильная реакция. На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч – в зависимости от препарата», – отметил эксперт «Радио Sputnik».

«Когда вводят инъекцию, на месте укола может быть покраснение, но диаметр покраснения, а главное – уплотнения, не должен быть больше 8 сантиметров. До 5-6 сантиметров – это нормальная, умеренная реакция, которая допускается. Специалисты все записывают, помечают в протокол, любой дискомфорт учитывается. Реакции возможны. Однако температура, местная реакция не должны длиться более двух дней», – добавил Костинов.

Ранее сообщалось, что первая и вторая группы добровольцев, участвующие в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, чувствуют себя хорошо. Испытуемые рассказали о своих ощущениях после вакцинации.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал газете ВЗГЛЯД, что при вакцинации в идеале не должно быть абсолютно никаких симптомов.

Напомним, клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля. Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете.



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