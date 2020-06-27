Как выбрать хороший шашлык: Роскачество исследовало популярные марки

27.06.2020, 8:55, Новости дня

Шашлык смело можно назвать самым популярным блюдом для пикника. Только в прошлом году за два летних месяца россияне потратили на покупку полуфабриката в магазине около 2,5 миллиарда рублей. При этом, как отмечают специалисты, каждый второй шашлык не оправдывает ожиданий покупателей и может быть пагубным для здоровья.

Как обезопасить себя от некачественного продукта? Об этом эксперты Роскачества рассказали в эфире телеканала "Россия 1".

В исследовании приняли участие пять торговых марок свиного шашлыка: "Перекресток", "Ашан", "Азбука вкуса", "Окраина" и "Мираторг". Цена образцов варьируется в среднем от 300 до 700 рулей. Продукцию исследовали по следующим показателям: безопасность, органолептика, свежесть, количество соединительной ткани, маркировка.

Советы по выбору шашлыка

При покупке мясного полуфабриката следует обращать внимание на величину кусков — они должны быть однородными. Согласно стандарту Роскачества, идеальным считается вес примерно в 60-80 граммов.

Соединительная ткань в мясе может стать неприятным сюрпризом, поскольку готовый продукт будет трудно жевать. Стоит отдавать предпочтение полуфабрикатам категории A и B. Если такие данные отсутствуют на маркировке, то нужно ориентироваться на цену. Мясо категории A обычно не может стоить дешевле 500 рублей.

Лучше всего выбирать шашлык в прозрачной упаковке, не в ведре, а в пакете. Так можно более подробно изучить внешний вид продукта и понять, какого размера куски. В такую упаковку производитель не станет добавлять много маринада. Это значит, что заплатите вы за мясо, а не за лук с уксусом.

Обязательно обращайте внимание на условия хранения: температура должна быть от 0 до плюс 4 градусов.

Количество соединительной ткани и жира зависит от части тушки, из которой сделан шашлык. Лучший продукт получается из шеи, корейки, вырезки и окорока.

Некоторые покупатели считают: уксус добавляют с целью перебить тухлый запах мяса. Это действительно возможно, но так поступают лишь недобросовестные производители. Обезопасить себя можно следующим образом: отдавать предпочтение шашлыку, изготовленному не в магазине, а на производстве, или покупать полуфабрикат в проверенной сети.

Опасность несвежего мяса заключается в том, что там могут развиваться болезнетворные бактерии. Особенно опасны их токсины. Если даже сделать шашлык из несвежего продукта, хорошо его промариновать, это губительно подействует на бактерии, но токсины останутся. Именно они будут причиной отравления.

Какой шашлык ни в коем случае нельзя есть

Классическая ситуация: шашлык подгорел. Как мы обычно поступаем в такой ситуации? Мы его съедаем. Яд это или нет? Технолог Дмитрий Зыков рассказал, что это совершенно недопустимая вещь. В нормальном шашлыке никаких корочек и никакой подгорелой части быть не должно. В мясе может быть три вида канцерогенов: бытовая сажа, бензопирен, акриламид.

Как жарить шашлык, чтобы избежать опасной канцерогенной корочки? Между шампурами должно быть не менее 3-4 сантиметров. Дело в том, что циркуляция жара, которая происходит, равномерно распределяется на все куски и все мясо — не будет так, что один кусок сырок, а другой готовый.

Результаты исследований

Торговая марка "Перекресток" соответствует всем нормам. Этот шашлык качественный. Однако есть недостаток: консистенция суховата. По безопасности нареканий нет.

"Ашан": есть минус в органолептике — соленый вкус продукта.

"Азбука вкуса": шашлык безопасен, но мясо недостаточно мягкое. Обнаружена соединительная ткань, на что указывает содержание в нем оксипролина.

"Окраина": к этому образцу нет никаких претензий. Данный товар может претендовать на получение российского Знака качества.

"Мираторг": у этой торговой марки консистенция суховата. Органолептические показатели не идеальные.

Таковы результаты исследований очередного выпуска программы "Тест" на телеканале "Россия 1". В предыдущих программах эксперты Роскачества помогли выбрать качественные куриную грудку, сервелат, а также бутилированную воду.