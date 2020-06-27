 

Тренер “Барселоны” Сетьен: “Реал” в какой-то момент допустит ошибку

27.06.2020, 8:55, Новости дня

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен высказался по поводу лидерства мадридского "Реала" в чемпионате Испании. По мнению наставника "сине-гранатовых", соперник еще может потерять очки и уступить первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

"Осталось сыграть семь матчей. Победить во всех встречах очень трудно. "Реал" пока еще не потерял очки. Наш соперник находится в хорошей форме, как и мы, но случиться может всякое. Уверен, что в какой-то момент мадридский клуб допустит ошибку", – цитирует наставника "Барселоны" Evening Standard.

Напомним, что после 31 тура "Реал" идет на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 68 очков. Столько же баллов и у "Барселоны", однако она уступает "сливочным" по дополнительным показателям.



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