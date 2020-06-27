Бывший политзаключенный Бекиров подарил Зеленскому крымскотатарский флаг

27.06.2020, 8:54, Новости дня

Бывший политзаключенный Эдем Бекиров в международном аэропорту Херсона подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому крымскотатарский флаг. Об этом сообщает сайт главы государства.

“Этот флаг я хочу передать вам от всего [крымскотатарского] народа, чтобы уже в ближайшее время вы его подняли в Крыму”, – сказал Бекиров, обращаясь к президенту.

Глава государства в свою очередь поблагодарил бывшего политзаключенного и пообещал сохранить этот флаг.

“Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим”, – подчеркнул Зеленский.

26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага. Флаг был утвержден в 1917 году, а сам праздник стал отмечаться с 2010 года и закреплен решением V Курултая крымскотатарского народа.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Российские силовики задержали Бекирова в декабре 2018 года в Крыму, ему вменяли распространение и транспортировку 12 кг тротила и 190 боевых патронов, хотя из-за состояния здоровья он физически не мог поднять сумку с таким весом. У активиста сахарный диабет, ампутирована нога, в 2018 году он перенес операцию на сердце.

27 августа 2019 года “суд” отпустил Бекирова под обязательство о явке в “суд”.

7 сентября 2019-го Бекирова доставили в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

В Украине ему сделали операцию на сердце, он находился в реанимации больницы “Феофания” несколько дней. Позже ему сделали еще одну операцию по стентированию сосудов ног. Дочь Бекирова Элеонора заявила, что отцу нужен минимум год на восстановление после СИЗО.

15 мая 2020 года стало известно, что оккупанты в Крыму возобновили дело против Бекирова.