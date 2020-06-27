В Одессе закрыли пляж возле танкера Delfi

27.06.2020, 8:54, Новости дня

Власти Одессы решили ограничить доступ отдыхающих на одесский пляж “Дельфин”, находящийся возле затонувшего танкера Delfi. Такое решение было принято 25 июня на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, говорится на сайте города.

Такое решение было принято в связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов с танкера, а также с учетом информации Государственной экологической инспекции в Одесской области о превышении допустимих концентраций нефтепродуктов и загрязнении воды.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Вечером 20 ноября из-за непогоды танкер сорвало с якоря. Его пытались взять на буксир, но из-за шторма не удалось сделать это. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило.

Трое моряков с танкера – граждане Украины, их эвакуировали 22 ноября. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в данной акватории стало больше нормы в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии танкера Delfi.

21 июня стало известно о том, что из затонувшего танкера выливается топливо. Причиной в облгосадминистрации называли повреждение боновых заграждений. Их, по сообщению ОГА, восстановили в тот же день.

24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.