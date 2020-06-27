На разработку и производство вакцины от коронавируса нужно около $31 млрд – ВОЗ
27.06.2020, 8:54, Новости дня
Как сообщает Reuters, около $14 млрд из общей суммы ВОЗ называет срочно необходимыми.
Инициатива ВОЗ ACT-Accelerator Hub направлена на разработку и производство к середине 2021 года 245 млн доз лекарства от COVID-19 для стран с низким и средним уровнем дохода.
Short News – новый проект интернет-издания “ГОРДОН”. Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе “Новости”.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет