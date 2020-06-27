 

На разработку и производство вакцины от коронавируса нужно около $31 млрд – ВОЗ

27.06.2020, 8:54, Новости дня

Как сообщает Reuters, около $14 млрд из общей суммы ВОЗ называет срочно необходимыми.

Инициатива ВОЗ ACT-Accelerator Hub направлена на разработку и производство к середине 2021 года 245 млн доз лекарства от COVID-19 для стран с низким и средним уровнем дохода.

Short News – новый проект интернет-издания “ГОРДОН”. Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе “Новости”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / Установлено место взрыва на газораспределительной станции в Казани

02.05 / В Грузии возмущены российской дезинформацией о лаборатории Лугара

20.06 / Путин поручил внедрять искусственный интеллект в медицине

04.05 / Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона

21.04 / Лавров счел, что США уже приняли решение выйти из Договора по открытому небу

12.06 / Россия принимает поздравления с государственным праздником

21.05 / Fox – власти США больше беспокоят посетители тренажёрных залов, чем гибнущие от вируса обитатели домов престарелых

18.06 / В России второй день подряд суточное количество заболевших COVID-19 не превышает 8 тысяч

06.05 / Путин поручил правительству координировать борьбу с коронавирусом

11.05 / Пожар произошел в хосписе для престарелых в Подмосковье, есть жертвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска