 

Брат Трампа вновь потребовал запретить публикацию книги о семье президента США

27.06.2020, 8:53, Новости дня

Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт подал новый судебный иск, чтобы не допустить издание книги племянницы американского лидера, после отказа суда запретить выход книги.

Речь идет о книге Мэри Трамп «Слишком много и никогда не хватает. Как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man). В описании произведения указано, что автор намерена «пролить свет на мрачную историю» семьи президента США. Выход книги ожидается в конце июля, передает ТАСС.

Роберт Трамп подал новый иск в суд в Покипси (штат Нью-Йорк). Он аргументирует требование запретить издавать книгу тем, что Мэри в 1990-х годах подписала соглашение не разглашать некую информацию о семье по вопросу наследства.

Накануне суд по наследственным делам и опеке отказал Роберту Трампу в требовании наложить временный запрет на выход книги. Суд ответил, что его юрисдикция на это дело не распространяется.



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