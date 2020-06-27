 

12-летняя Микелла Абрамова сделала тренировочный яркий макияж перед совершеннолетием

27.06.2020, 8:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Микелла Абрамова опубликовала серию новых снимков, на которых она запечатлена с ярким вызывающим макияжем. 12-летняя дочь певицы Алсу написала, что это тренировочный вариант перед ее совершеннолетием.
Подписчиков не смутил тот факт, что к заявленному событию еще целых шесть лет. Профессиональный макияж, который сделали Микелле Абрамовой, очень понравился фолловерам. Однако многие не оценили тот факт, что на ее лице был толстый слой косметики. Поэтому в комментариях поклонники попросили 12-летнюю участницу вокального шоу «Голос.Дети» не «торопить время». По их словам, у дочери Алсу природная естественная красота, а такой яркий макияж ее взрослит.

После скандала, который разгорелся на проекте после подсчета голосов, Микелла Абрамова подверглась травле в Сети. Ее семью обвинили в манипуляции с результатами.



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