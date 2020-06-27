 

С места разлива топлива под Норильском вывезено почти 150 тыс. тонн загрязненного грунта

27.06.2020, 8:16, Новости дня

За стуки спасатели вывезли около 5 тыс. тонн загрязненного при разливе нефтепродуктов грунта под Норильском, всего после аварии было вывезено более 148,5 тыс. тонн грунта, сообщили в оперативном штабе.

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 7 кубометров, всего 32 тыс. 974 кубометров. (…) В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 тыс. 741 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего – 148 тыс. 570 тонн», – передает сообщение оперштаба ТАСС.

Всего с начала работ по ликвидации последствий аварии сорбентом обработано 104,7 километров береговой линии и 200,7 тыс. квадратных метров загрязненной территории.

Напомним, президент Владимир Путин потребовал после разлива дизтоплива под Норильском восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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