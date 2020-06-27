 

Тела погибших в авиакатастрофе 1952 года найдены на Аляске

27.06.2020, 8:16, Новости дня

Американские военные обнаружили фрагменты тел погибших в авиакатастрофе в 1952 году в ходе раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска, передает Associated Press.

Военный самолет C-124 Globemaster, летевший из штата Вашингтон на Аляску, 22 ноября 1952 года врезался в гору Гэннетт. В авиакатастрофе погиб 41 пассажир и 11 членов экипажа. Тогда останки погибших извлечь не удалось, постепенно воздушное судно сползло к подножью горы и постепенно вросло в ледник.

Поисковые работы начались многие десятилетия спустя, когда военно-учебная миссия обнаружила на леднике желтый спасательный плот. В 2012 году специалисты начали прочесывать ледник в поисках человеческих останков и обломков самолета, передает РИА «Новости».

На леднике Колони ведутся ежегодные поиски, в июне там были найдены фигурка Будды, летный костюм, несколько трехцентовых почтовых марок, а также измятый график месс в церкви Святого Патрика в Вашингтоне.

По словам военных, цель поисков заключается в идентификации останков погибших и возвращении их родственникам. Специалисты намерены опознать как можно больше жертв авиакатастрофы, пока обломки самолета не попадут в озеро Джордж.

На сегодняшний день идентифицировать удалось все останки, кроме девяти. Глава отдела планирования и обеспечения готовности в управлении похоронных действий военно-воздушных сил на авиационной базе ВВС в Довере Шелби Йоакум не исключила, что на поиски осталось лишь несколько лет.

Ранее на леднике Лон де л`Эльфруад, расположенном на стыке департаментов Изер и Верхние Альпы было найдено тело альпиниста, погибшего 43 года назад.



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