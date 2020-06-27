Екатерина Андреева: «Враги заставляют меня двигаться вперед»

27.06.2020, 7:53, Разное

В одном из интервью телеведущая Екатерина Андреева пояснила о том, как ей удается жить в гармонии с собой и достигать успеха в карьере. Знаменитость призналась, что двигаться вперед ее заставляют враги и она, в отличии от многих коллег, любит хейтеров.

По словам Екатерины Андреевой, когда человек действительно хочет добиться своей цели, то на его пути не будут возникать страх и лень. Телеведущая сразу выделает приоритетные и важные дела, не откладывая их «на попозже».

Знаменитость убеждена, что она не страдает «звездной болезнью». Возможно, этот «диагноз» многие путают с ее силой характера, поэтому смогут оспорить такое заявление. За более 20 лет, которые Екатерина Андреева посвятила телеэфирам, она не чувствовала профессионального выгорания. По ее словам, в эфиры до сих пор выходит внутренне окрыленной, предвкушая встречу со своими зрителями.

На протяжении многих лет Екатерина Андреева работает над своим «ровным состоянием духа», поэтому зацепить ее очень трудно. Ведущая признается, что имеющиеся враги доставляют ей удовольствие. К хейтерам она испытывает любовь, так как именно они заставляют знаменитость двигаться вперед.

Екатерина Андреева увлекается различными видами спорта и в неделю у нее расписано девять тренировок. Благодаря восточным единоборствам она обрела принятие себя, спокойствие и уверенность в собственных силах.