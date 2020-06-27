Задержаны все участники стрельбы в Северной Осетии

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27.06.2020, 7:53, Новости дня

Правоохранительные органы задержали всех участников стрельбы в Северной Осетии, в результате которой погиб один человек, сообщили в МВД по региону.

«Все участники конфликта в настоящее время установлены и задержаны. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Напомним, конфликт в селе Майское произошел на бытовой почве, три человека госпитализированы, один погиб.



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