Задержаны все участники стрельбы в Северной Осетии

27.06.2020, 7:53, Новости дня

Правоохранительные органы задержали всех участников стрельбы в Северной Осетии, в результате которой погиб один человек, сообщили в МВД по региону.

«Все участники конфликта в настоящее время установлены и задержаны. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Напомним, конфликт в селе Майское произошел на бытовой почве, три человека госпитализированы, один погиб.