Синоптики пообещали жару в Москве

27.06.2020, 7:48, Новости дня

В субботу в столице ожидается температура воздуха до плюс 32 градусов, переменная облачность, местами дождь с грозой, информирует Гидрометцентр России.

Днем в столице воздух прогреется до 30-32 градуса тепла. В ночь на воскресенье столбики термометра могут опуститься до плюс 18 градусов, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ветер ожидается северо-западный, западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с. В субботу в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье 27 июня температура будет колебаться в пределах 27-32 градусов тепла. В ночь на воскресенье она опустится до плюс 15 градусов.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, до конца июня в центре Европейской части РФ температура будет около нормы, в центре и на западе Приволжского федерального округа и на Урале – в среднем на четыре градуса ниже нормы, а на большей части Азиатской территории температуры будут выше нормы на 4-8 градусов.