Двери храмов распахнулись на Кубани

27.06.2020, 7:45, Новости дня

В Краснодарском крае, одним из основных курортных регионов России, в рамках очередного этапа снятия действующих из-за пандемии коронавируса ограничительных мер верующие вновь смогут посещать храмы, открываются для посетителей туристические достопримечательности и фитнес-центры.

Как сообщалось, работа курортов, отелей и гостиниц была приостановлена в регионе с 28 марта, напоминает ТАСС. С 1 июня работу возобновили только санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 12 июня открылись для жителей региона отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров. С 21 июня режим карантина был снят при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Сейчас загрузка санаториев на Кубани уже достигает 28 процентов — в них отдыхают 16,5 тысячи человек, еще более 11 тысяч гостей размещены в гостиницах и отелях.