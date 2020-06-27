В США скончался знаменитый дизайнер Милтон Глейзер

27.06.2020, 7:45, Новости дня

Знаменитый американский графический дизайнер Милтон Глейзер, автор логотипа Нью-Йорка и один из создателей журнала New York Magazine, скончался в США на 92-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт. Кроме того, усопший страдал почечной недостаточностью.

Среди наиболее известных работ Глейзера психоделический постер 1967 года с Бобом Диланом, на котором изображен силуэт музыканта с разноцветными волосами. В 1977 году дизайнер создал в рамках кампании по продвижению туризма в Нью-Йорке знаменитый логотип I Love New York, в котором слово Love было заменено на алое сердце, напоминает ТАСС. Этот логотип стал частью американской поп-культуры и наиболее узнаваемым символом Нью-Йорка.