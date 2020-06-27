Гол Роналду помог “Ювентусу” разгромить “Лечче” в чемпионате Италии

27.06.2020, 7:45, Новости дня

Футболисты туринского "Ювентуса" у себя дома принимали "Лечче" в рамках 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Хозяева поля без проблем взяли верх над гостями, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. Один из голов записал на свой счет Криштиану Роналду.

Португальский форвард "Ювентуса" отличился на 61-й минуте с пенальти. Также за "Старую синьору" забитыми мячами отметились Пауло Дибала (53-я), Гонсало Игуаин (84-я) и Маттейс де Лигт (86-я).

Стоит отметить, что на 32-й минуте первого тайма защитник "Лечче" Фабио Лучиони был удален с поля, получив прямую красную карточку.

"Ювентус" набрал 69 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. "Лечче" с 25 баллами располагается на 18-м месте.