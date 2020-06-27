Coca-Cola на месяц отказалась от рекламы в соцсетях из-за расизма

27.06.2020, 7:30, Новости дня

Корпорация Coca-Cola как минимум на 30 дней приостановит размещение рекламы в соцсетях, сообщил гендиректор компании Джеймс Куинси.

Несколько корпораций высказали обвинения в адрес популярных соцсетей, которые, как утверждается, не принимают необходимых мер против расизма. Корпорации в связи с этим заявили о приостановке размещения рекламы.

Coca-Cola также заявила, что «приостановит размещение платной рекламы во всех социальных сетях по всему миру не менее чем на 30 дней». Компания собирается «провести оценку рекламной политики, чтобы решить, нужно ли ее изменить», передает ТАСС.

Coca-Cola «ожидает большей подотчетности и прозрачности со стороны соцсетей».

«Расизму нет места в мире и нет места в социальных сетях», – сказал Куинси.

Напомним, бренды Uncle Ben’s и Aunt Jemima решили изменить свои логотипы, на которых изображены афроамериканцы, на фоне антирасистских протестов в США.

Компания Unilever сообщила, что больше не будет использовать слова «светлый», «белый», «осветляющий» на упаковках продуктов.

Dreyer’s заявила, что откажется от «уничижительного» для коренных народов севера названия мороженого Eskimo Pie.

Neste прекратит продавать кондитерские изделия под торговой маркой Beso de Negra («Поцелуй темнокожей женщины»).