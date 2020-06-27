Власти США собрались засудить Google

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27.06.2020, 7:30, Новости дня

Минюст США, вероятно, в течение нескольких месяцев подаст иск против Google, сообщают СМИ.

Источники Politico заявили, что минюст согласовал с антимонопольными управлениями ряда американских штатов некоторые вопросы, касающиеся иска. 

Google собираются обвинить в том, что компания «монополизировала рынок рекламных технологий». Также указывается на договоренность Google с производителями мобильных устройств, в которых по умолчанию используется этот поисковый сервис, передает ТАСС.

Решение о подаче иска должен принять министр юстиции США Уильям Барр.

В Google заявили, что «компания по-прежнему сотрудничает со следствием».

Если иск будет подан, то станет «первым за десятки лет значительном разбирательстве» минюста против крупной американской компании по вопросу нарушения антимонопольного законодательства.

Politico пишет, что последний раз подобный процесс ведомство начало в конце 1990-х годов против Microsoft. Она тогда проиграла суд, но позже достигла договоренности с властями.



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