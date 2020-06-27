 

США попытались напугать Китай российскими ракетами

27.06.2020, 7:08, Новости дня

Учитывая российские ракеты средней дальности, Китаю следует участвовать в переговорах по стратегической стабильности, сообщил спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли.

Биллингсли заявил, что «Китай должен поговорить с Россией, которая разрушила договор РСМД, развернув батальоны ракет средней дальности 9М729». Спецпредставитель американского президента отметил, что эти ракеты «не могут достичь» США.

«Где они развернуты? На кого они нацелены?» – приводит передает РИА «Новости» текст сообщения Биллингсли.

Он призвал Пекин присоединиться к «венским переговорам», чтобы «получить ответы на подобные вопросы».

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года.

В понедельник представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности.

При этом Биллингсли уличили в публикации постановочного фото с российско-американских двусторонних консультаций, на котором были флаги не только РФ и США, но и Китая.



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