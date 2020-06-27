43-летний Олейник подписал новый контракт с UFC
27.06.2020, 6:35, Новости дня
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в тяжелом весе, подписал новый контракт с американским промоушеном Ultimate Fighting Championship.
"Подписываю новое соглашение, – написал Олейник в Instagram. – Когда пишешь роман, чувствуешь себя примерно так".
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Напомним, Алексей дебютировал в UFC летом 2014 года. Тогда россиянин победил удушающим приемом американца Энтони Хэмилтона. Всего на счету 43-летнего бойца 12 боев в UFC – восемь побед и четыре поражения.
В последнем поединке Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума на турнире UFC 249, где главным боем стало противостояние двух американцев Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона.
Следующим соперником россиянина станет четвертый номер рейтинга тяжеловесов UFC Деррик Льюис. Бой состоится 8 августа.
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