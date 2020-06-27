В США россиянина приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о киберпреступлениях

27.06.2020, 6:35, Новости дня

Об этом сообщает российское агентство “РИА Новости”.

Бурков был задержан в Израиле в 2015 году и в конце 2019-го передан властям США.

В начале 2020 года он пошел на сделку со следствием и признал вину в мошенничестве, краже данных и отмывании денег.

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