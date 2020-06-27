Наводнение на западе Украины. СБУ расследует причины паводков по статье “экоцид”

27.06.2020, 6:35, Новости дня

В Службе безопасности Украины расследуют причины паводков на западе Украины по статье “экоцид” Уголовного кодекса Украины. Об этом 26 июня сообщило управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

“Оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины”, – говорится в сообщении.

По официальным данным, в июне 2020 года зафиксировали выпадение количества осадков выше нормы, в результате чего погибли люди. На территории Прикарпатья из-за стихии подтоплено более 10 тыс. жилых домов, разрушено и повреждено более 700 км дорог и почти 200 мостов, уничтожено свыше 4 тыс. м берегоукрепления, говорится в сообщении.

“Причины и предпосылки, которые привели к человеческим жертвам, затоплению и подтоплению инфраструктуры, сооружений, угодий, домохозяйств, повреждению и уничтожению объектов вследствие выпадения сверхурочного количества осадков, пока изучаются. По одной из версий следствия, они, вероятно, могут быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием ответственных за природоохранные мероприятия должностных лиц различных органов власти”, – добавили в СБУ.

СБУ розслідує причини руйнівних повеней на заході Україні за статтею «Екоцид»Слідчі Служби безпеки України для… Posted by Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області on Reede, 26. juuni 2020

По этим фактам прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины.

Самая сложная ситуация сложилась в Ивано-Франковской области, где, по данным ГСЧС, погибло три человека (в то же время в Кабмине заявляли, что официально погибших двое, один человек считается пропавшим без вести).

Утром 26 июня управление ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщило, что поиски пропавшего без вести продолжаются пятые сутки. Спасатели в ночь на 22 июня получили информацию, что посреди реки Белый Черемош в селе Яблоница Верховинского района находится легковой автомобиль и, по словам местных жителей, из него просят о помощи. Прибыв на вызов, спасатели не обнаружили людей в машине, но спустя некоторые время нашли тело погибшей женщины в 4 км от места происшествия.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство поможет пострадавшим.