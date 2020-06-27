 

В Омске председательница УИК выиграла квартиру в лотерее на своем избирательном участке

27.06.2020, 6:26, Разное

В Омске председательница участковой избирательной комиссии выиграла квартиру в лотерее «Мой регион», которую проводят на избирательных участках Омской области во время голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает портал NGS55.ru

Председательница с лотерейным билетом. Фото: группа Мой регион 2020 во «ВКонтакте»

О том, что 59-летняя Анна Ганева стала обладательницей квартиры, сначала рассказали организаторы акции на своей странице «ВКонтакте». «Мурашки бегают, я в шоке! Конечно, я рада. У меня внучок, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузино живем», — процитировали на странице женщину, которая оказалась председательницей УИК № 1352.

Пенсионерка, впрочем, уверяет, что выиграла квартиру случайно и, несмотря на внимание местных СМИ, отказываться от приза не собирается. «Я же тоже избиратель! Проголосовала и взяла лотерейку. Я не специально, просто так выпало. Я даже не рада, потому что разговоров непонятно на какое время будет», — поделилась она своими соображениями с NGS55.ru.

Во многих регионах во время голосования по поправкам в Конституцию проходят розыгрыши ценных призов и раздача подарков. Так, например, власти Москвы подарят участникам голосования сертификаты на покупки общей стоимостью 10 млрд рублей, в Мурманской области среди проголосовавших разыгрывают автомобиль, а в Красноярском крае победителям викторины на знание Основного пообещали вручить смартфоны и ключи от автомобилей и квартир.

Источник: Новая газета



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