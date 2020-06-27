 

Мнение: Как севастопольцы относятся к украинским туристам

27.06.2020, 5:40, Разное

Олег Агеев провел опрос жителей Севастополя на предмет отношения к украинским туристам приезжающим отдохнуть в Крым и Севастополь. Так как их едет немало (хотя в этом году меньше чем в прошлом из-за коронавируса), то они составляют существенную часть туристического потока в Крыму и Севастополе.

У меня к туристам с Украины отношение спокойное – если это не нацисты или евромайдауны, то никаких противопоказаний нет – наоборот, каждый приехавший отдохнуть в Крым и Севастополь, может на практике увидеть как изменилась жизнь в Крыму и Севастополе после Украины и оценить разницу между крымской реальностью и той помойной пропагандой про "ужасы Крыма и Севастополя", которой пытаются обрабатывать население на Украине. Не случайно, многие журналисты, блогеры, активисты и даже политики, после визита в Крым или Севастополь, меняли свои взгляды на предмет того, что на самом деле происходит в Крыму и как живут крымчане и севастопольцы без Украины. Тут действительно народная дипломатия работает, хотя конечно наивно считать, что это приведет к изменению государственной политики киевских марионеток США или украинских нацистов.
Ну а адекватным жителям Украины никто не мешал и не мешает приезжать отдыхать в Крым.

PS. Фото праздничного салюта в Севастополе от Юрия Югансона.

Источник: Colonel Cassad



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