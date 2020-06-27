 

В США выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки

27.06.2020, 5:30, Новости дня

За сутки в США выявили более 40 тыс. новых случаев коронавируса, сообщают информационные агентства.

Как передает Reuters, за сутки коронавирус выявили у 40870 жителей США. Это максимальный показатель в стране с начала пандемии, передает ТАСС.

Сообщается, что общее число вирус-положительных в США превысило 2,47 млн, в нескольких штатах на неделе зафиксированы рекордные темпы распространения COVID-19.

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США число жертв COVID-19 превысило 125 тыс. человек, передает РИА «Новости».

При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что в США «добились большого прогресса по ситуации, возникшей в Китае». По его словам, еще «предстоит немного поработать». Он отметил «очень хорошие показатели» в вопросе восстановления американской экономики, которое «завершится очень быстро». Трамп заверил, что «все будет замечательно».

Напомним, в США снова обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Замглавы фракции “Единая Россия” в Мособлдуме умер от коронавируса

15.05 / Коэффициент распространения коронавируса в РФ обновил минимум

21.05 / «Россия – страна возможностей» запустила тест по профориентации

28.05 / Академик РАН заявил о вреде длительного ношения масок и перчаток

06.05 / США собрались установить всеобщие правила добычи ресурсов на Луне

22.06 / ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму

31.05 / Эксперты: в борьбе с никотиновой зависимостью важен комплексный подход

30.05 / В проект КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

14.04 / В Черное море зашел американский эсминец Porter

27.05 / В Екатеринбурге запретили служить священнику: он проклинал тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonl[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска