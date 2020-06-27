 

На Кубани в расписание поездов возвращаются “Ласточки”

27.06.2020, 5:23, Новости дня

На Кубани в расписание поездов возвращаются "Ласточки". Популярные электропоезда возобновят перевозку пассажиров с 27 июня, передает ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как известно, изменения в движении поездов были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. В период эпидемии в Краснодарском крае, как и по всей стране, снизился пассажиропоток, и было принято решение временно отменить "Ласточки".

Как уточнили в пресс-службе РЖД, в числе возобновленных направлений — поезда в Анапу, Новороссийск, Краснодар и Туапсе: Ростов – Анапа/Новороссийск, Ростов – Краснодар – Туапсе, Краснодар – Анапа. Движение из Ростова стартует завтра, 27 июня, из Туапсе – 28 июня.

Билеты на "Ласточки" уже можно приобрести.

Текст:

ГТРК "Кубань"



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