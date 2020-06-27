 

Холодов: НБУ нуждается в новом поколении руководителей

27.06.2020, 5:20, Новости дня

В Украине необходимо сменить руководство Нацбанка, так как оно не имеет реальной независимости, заявил народный депутат от “Слуги народа”, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Андрей Холодов в своем Telegram-канале. 

“Что делать с руководством НБУ? Менять. Во-первых, НБУ до сих пор де-факто управляют люди Петра Порошенко, в том числе из-за границы. Не нужно путать независимость НБУ с привычкой выполнять команды бывшего президента. Во-вторых, я считаю неверными стратегические приоритеты НБУ. Делать основную ставку на минимальную инфляцию (так называемое инфляционное таргетирование) – это замораживать экономику, блокировать экономический рост и организовывать в стране застой. В-третьих, есть объективные претензии по скорости принятия и качеству решений НБУ. Учетная ставка, ОВГЗ, кредитование”, – перечислил он.

Холодов считает, что решения принимаются слишком медленно.

“Я уверен, что для каждого такого опоздания найдется сотня объяснений и причин, но меня они не интересуют. Меня интересуют только результаты. Никаких компромиссов тут не может быть. НБУ – важнейший государственный орган, и он нуждается в новом (во всех смыслах) поколении руководителей. Только после такого обновления в НБУ появится реальная независимость и проукраинская политическая позиция”, – убежден политик.

17 июня парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде признать целесообразным создание временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В проекте постановления говорится, что НБУ формировал и реализовал “крайне опасную” для страны валютно-курсовую политику, которая искусственно углубила кризисные явления в экономике.

“НБУ, как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014-го, не выполнил в полной мере свои конституционные функции – обеспечение стабильности денежной единицы Украины”, – сказано в документе.

Помимо этого, проект постановления предлагает установить, что денежно-кредитная политика Нацбанка негативно повлияла на экономику Украины. В частности, из-за искусственного перетока финансовых ресурсов в “пирамиду государственных долговых обязательств”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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