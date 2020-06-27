 

Зеленский поручил Юзику возродить футбольный клуб “Кривбасс”

27.06.2020, 5:20, Новости дня

Во время открытия футбольного поля “Дніпро” в Херсонской области президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поручил народному депутату от партии “Слуга народа” Юрию Корявченкову (стал популярным как Юзик)  восстановить работу футбольного клуба “Кривбасс”, видео опубликовал Офис президента Украины 26 июня.

“Мы поставили задание Юрию Корявченкову, он сейчас общается с федерацией [футбола, сейчас это Украинская ассоциация футбола Украины] о том, чтобы все-таки в Кривой Рог вернулся “Кривбасс”. Даже не потому, что мы с Кривбасса, просто неправильно – закрывать клубы”, – отметил глава государства.

Участь Володимира Зеленського у відкритті спортивно-футбольного поля «Дніпро» у рамках проекту «Велике будівництво».

Участь Володимира Зеленського у відкритті спортивно-футбольного поля «Дніпро» у рамках проекту «Велике будівництво».

Posted by Офіс Президента України on Reede, 26. juuni 2020

Футбольный клуб “Кривбасс” было основан в 1959 году в Кривом Роге. Все чемпионаты Украины, кроме первого, провел в Высшей лиге. В 2000 году играл в финале Кубка Украины. В 1999 и 2000 годах становился бронзовым призером чемпионата. Клуб был расформирован в 2013 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / На Донбассе убит один украинский военный, ранены еще двое

25.06 / Собянин о коронавирусе, Речном вокзале и детсадах: это парадокс, когда я призывал всех сидеть дома

10.06 / Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

13.06 / Королева рассказала историю о Зеленском и задравшейся юбке

03.05 / Парасюк: Идею выйти на сцену Майдана не я придумал, а мой отец

13.04 / Румыны предпочли укреплять отношения с Россией, а не с США

10.05 / В Москве решили открыть 48 вестибюлей метро

17.05 / Мемориал Стейница. Дубов и Лагно лидируют после двух дней

21.05 / В Тверской области создан пятнадцатый виртуальный концертный зал

13.05 / ЭИСИ представил новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска