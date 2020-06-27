Суд в США приговорил к 9 годам тюрьмы россиянина Буркова

27.06.2020, 5:15, Разное

…признавшего вину в киберпреступлениях.

Суд в США приговорил к девяти годам тюрьмы россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях в банковской сфере, передает РИА Новости.

При этом Буркову зачтут отбытый им срок в Израиле (почти 4,5 года), а также время, проведенное им под стражей в США (с ноября 2019 года).

Жителя Петербурга Буркова задержали в Израиле в 2015 году, в ноябре 2019 года его экстрадировали в США. По версии следствия, россиянин создал сайт Cardplanet, где продавались украденные данные кредитных и дебетовых карт американцев. Власти оценили причиненный ущерб в 20 млн долларов.

Буркова также подозревали во взломе компьютерных систем, сговоре для мошеннических действий и мошенничестве в компьютерной сфере. В случае признания его виновным по всем пунктам ему грозило до 80 лет тюрьмы. Однако в январе 2020 года россиянин признал вину и пошел на сделку со следствием, поэтому обвинение запросило для него 15 лет тюрьмы.

Экстрадиции Буркова также добивалась Москва: его хотели обменять на израильтянку Нааму Иссахар, осужденную за провоз гашиша в багаже. Впоследствии президент Владимир Путин помиловал девушку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Хакер с «Планеты карт». РФ не смогла обменять одного из 100 «лучших хакеров мира» на арестованную израильтянку