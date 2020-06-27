Fox News – протесты в США — «высокоэффективные атаки на избирателей Трампа»

27.06.2020, 5:10, Новости дня

Нынешние беспорядки в США — это не хаотичная реакция на смерть чернокожего, а целенаправленные попытки лишить Дональда Трампа власти, полагает ведущий Fox News Такер Карлсон. Журналист отмечает, что от нападок протестующих страдает электорат республиканцев: полицейские, христиане и мелкие предприниматели — тогда как к ФБР, мусульманам и крупным корпорациям у толпы нет никаких претензий.

Глубинные инстинкты Трампа были — и до сих пор остаются! — на стороне порядка, традиции и стабильности. Однако когда началось масштабное мародёрство и беспорядки, президент не стал действовать так решительно, как многие надеялись. Он мало говорил, а делал ещё меньше. Некоторые избиратели почувствовали себя незащищёнными, некоторые обратились против него.

Почему же это произошло? Причин много. В частности, Трамп был истощён, после того как ему три года приходилось отбиваться от «рашагейта» — самой искусной и эффективной мистификации в истории Америки. А его сотрудники мало сделали, чтобы ему помочь. Некоторые активно его предавали, большинство просто было сбито с толку. Они явно не были готовы к китайским вирусам или горящим городам.

Но главное: у администрации были проблемы с пониманием. По-видимому, немногие осознавали, что происходило в действительности.

Их первой ошибкой было то, что они забыли основное правило Вашингтона: в год выборов все события связаны с выборами. Из этого правила не бывает исключений. Вашингтон — город политический, им управляют политики. Если бы осенью в год выборов китайский военный флот вошёл в Потомак, большинство жителей Вашингтона первым делом задумались бы о том, как это повлияет на явку избирателей. Такие они люди, так они мыслят.

Поэтому только наивные были удивлены, когда губернаторы-демократы тотчас воспользовались коронавирусным карантином, чтобы наказать людей, не проголосовавших за них. Христианские церкви и малые предприятия оказались под замком, а магазины марихуаны и абортарии оставались открытыми.

Большинство избирателей Трампа этого как будто не замечали. Они соглашались с ограничениями, не задавая вопросов. Это же был кризис здравоохранения, и они хотели вести себя правильно. И они повиновались, прятались в своих домах. Именно этого от них хотело демократическое руководство: чтобы они были отрезаны друг от друга, атомизированы и одиноки. Немногочисленным консерваторам, пытавшимся организовать сопротивление режиму самоизоляции, предъявили обвинения или угрожали арестом.

Ничто из этого, конечно же, не имело отношения к здоровью населения, это была предвыборная политика в своей особо грубой форме.

Тем временем руководство Республиканской партии поразительно медленно соображало, что происходит. Некоторые из этих людей не очень-то умны, но большинство просто не могло себе представить такую степень цинизма и беспощадности. Их добрая воля сделала их уязвимыми для лжи противника. Их использовали.

В дни, последовавшие за смертью Джорджа Флойда, те же самые тенденции резко набирали обороты. Всё происходило так быстро, что казалось, это хаос. Но это был не хаос. Подо всем этим скрывался замысел.

Подумайте, какие мишени выбрала для себя агрессивная толпа. Правоохранительные органы, конечно! Но не все правоохранительные органы. Местные департаменты полиции надо ликвидировать, заявляли они. А к ФБР никаких претензий! И это было показательно.

Потом они объявили врагом капитализм. Но только некоторые виды капитализма. Агрессивная толпа сожгла дотла множество независимых предприятий, но не сказала ни слова о цифровых конкурентах этих предприятий — Google, Apple и Amazon. Все эти компании финансировали разрушение.

Потом агрессивная толпа заявила, что традиционное христианство — это расизм. Они оскверняли церкви во имя отмщения за рабство. Однако ни к одной мечети «Антифа» даже не притронулась. Хотя, по данным историков, Мухаммед был рабовладельцем.

Всё это время демократы продолжали читать свои лекции о контроле над огнестрельным оружием. Они всегда так делают. Но они игнорировали винтовки в руках у своих собственных сторонников в центре Сиэтла. Настоящая угроза, уверяли нас они, — это жители американской глубинки с AR-15. Нам стоит напустить на них ФБР! Арестовывайте больше фермеров!

Другими словами, то, что выглядело как протесты, на самом деле было высокоэффективными атаками на избирателей Дональда Трампа, на опору его власти. Немногие в Вашингтоне это ясно видели, во всяком случае немногие правые. Если бы видели, то сказали бы стране, что происходит на самом деле. Нет, дело не в Джордже Флойде, не в жестокости полиции. Это насильственный захват власти экстремистами.

Дата выхода в эфир 24 июня 2020 года.