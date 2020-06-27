Мнение: О “сталинском фашизме” в Узбекистане

27.06.2020, 4:29, Разное

Читатель "Рупора Тоталитарной Пропаганды" из Узбекистана прислал письмо на тему освещение вопросов Великой Отечественной Войны в Узбекистане.

Публикую без купюр.

Здравствуйте, Борис.

Меня зовут Тимур. Я — читатель вашего канала в ЖЖ.

В последнее время у нас в Узбекистане наметились небольшие изменения в оценке правительством Великой Отечественной войны. Если ранее шло её отрицание или представление её как чуждой для узбекистанцев, то в последнее время начались разговоры о победе и вкладе узбекского народа. К 9 мая был построен парк Победы и специально сняты три фильма.

Однако, на днях одно из крупнейших частных издательств Узбекистана «Кун.уз», комментируя новый драматический фильм о матери, потерявшей на войне пятерых сыновей, сделало вопиющее заявление, что это не фильм о немецком фашизме, а в нём можно увидеть последствия так называемого «сталинского фашизма».

Можете ли вы опубликовать нижеследующий материал в вашем канале, чтобы народ знал этих «героев»?

Оригинал опубликован в нашей группе в Facebook: https://www.facebook.com/groups/9mayuz/?multi_permalinks=3193938884025429.

В Узбекистане заявили о «сталинском фашизме», говоря о войне. Тогда против каких фашистов сражались наши отцы и деды?

К 9 мая в Узбекистане был выпущен художественный фильм «Ил?а?» («Нетерпение» / «Беспокойство») об узбекской женщине Зульфии Закировой, потерявшей пятерых сыновей во время Великой Отечественной войны. Фильм вызвал двоякие ощущения. С одной стороны, глубоко показана трагедия матери и невесток, теряющих своих близких одного за другим. Хорошо поставлены сцены боёв и немецких злодеяний в оккупированной деревне. Проведена мысль, что тяготы войны заключаются и в том, что каждый ушедший на фронт боец — это потеря работника как для семьи, так и для народного хозяйства. Так, в начальной части фильма председатель колхоза в адрес одного из сыновей говорит, что «врач нам и в колхозе нужен».

С другой стороны, в картине наблюдается ряд не совсем успешных моментов. Например, непонятно, какое наступление могла организовать Германия в Польше к концу войны. После Сталинградской и Курской битв хребет гитлеровской армии был сломлен, и она могла только обороняться и отступать.Также не обошлось без традиционного поливания грязью прошлого, что, учитывая драматизм фильма, наведёт неподготовленного зрителя на мысль о бессмысленности участия узбеков в той войне. Непонятно, по чьей инициативе это было включено в фильм, так как в фильме «101», также выпущенному к 9 мая, ничего подобного не наблюдается, хотя он поставлен намного проще.

22 мая информагентство «Кун.уз» опубликовало новость о том, что 19 мая ответственные лица Министерства поддержки махалли и семьи, а также группа кинематографистов посетили дом в посёлке Хонобод Зангиатинского района Ташкентской области, где жила Зульфия Закирова. Актёры, члены съёмочной группы, артисты и другие гости поделились мнениями о горестной судьбе этой женщины, о последствиях войны и о воспитательном значении фильма «Ил?а?».

— на русском: https://kun.uz/ru/72951012; копия: http://web.archive.org/web/20200522133355/https://kun.uz/ru/72951012

— на узбекском: https://kun.uz/news/2020/05/22/ilhaq-filmi-qahramoni-zulfiya-zokirova-yashagan-xonadonga-tashrif; копия: http://web.archive.org/web/20200522133623/https://kun.uz/news/2020/05/22/ilhaq-filmi-qahramoni-zulfiya-zokirova-yashagan-xonadonga-tashrif

Всё бы ничего, мероприятие полезное, однако, в видеорепортаже (https://youtu.be/lKFoRjlUrqE) диктор «Кун.уз» на 4:15 произносит фразу о том, что не следует воспринимать этот фильм как фильм о немецком фашизме, в нём можно увидеть последствия и сталинского фашизма, обрушившего на голову народов тяжёлые дни.

В оригинале: «Филмни немис фашизми ?а?идаги филм деб тушуниш керак эмас, унда хал?лар бошига о?ир кунларни солган Сталин фашизми о?ибатларини ?ам кўриш мумкин».

Значит, период развития Средней Азии, когда проводилась электрификация региона, когда осуществлялась механизация сельского хозяйства, когда начала развиваться промышленность (например, ещё до Великой Отечественной войны в 1935 г. в Коканде была запущена тукосмесительная фабрика — будущий Кокандский суперфосфатный завод, а в 1940 г. — Чирчикский электрохимический комбинат, поставляющие удобрения сельскому хозяйству и сегодня), когда организовывалось бесплатное образование населения, когда велась тяжёлая борьба против болезней, таких как ришта и малярия, выкашивавших людей повсюду, являлся фашизмом? Значит, вместо проведения анализа истории с выявлением причин как положительных и отрицательных событий (например, халатности при борьбе против малярии, о чём писалось ранее), агентство «Кун.уз», которое не первый раз замечается в очернении советского периода нашей истории, предлагает использовать страшное слово «фашизм»?

Кроме того, если, по мнению агентства «Кун.уз» верховный главнокомандующий в годы войны Иосиф Сталин был фашистом, значит, всё командование Красной Армии и все их приказы тоже были фашистскими? Получается, узбекский генерал-майор Собир Рахимов, чья статуя занимает центральное место в паре Победы, был «кровавый сталинский фашист, который гнал своих соотечественников на бойню»?

Отметим ещё два момента. Фраза «сталинский фашизм» встречается только в узбекской версии публикации. В версии на русском языке её нет. Взамен использовано часто употребляемое в СМИ слово «сталинизм». Получается, был расчёт на то, что узбекоязычная публика всё «проглотит»? Кроме того, в самом видео после этой фразы идут слова артиста Эркина Комилова, который о И. Сталине не приводит ни слова, а говорит о том, что в войне человек может быть победителем, но не может быть счастливым. Зачем же надо было делать подобную провокацию на тяготах Великой Отечественной войны, с которыми столкнулся каждый каждый гражданин СССР, будь он на фронте или в тылу?

В годы войны помимо Германии и её союзников против «сталинского фашизма» боролась такая публика, как Украинская повстанческая армия С. Бандеры, казачьи части атамана Краснова, прибалтийские легионы СС, Русская освободительная армия А. Власова, Туркестанский легион. Исходя из мнения агентства «Кун.уз», получается, что президент Узбекистана имел в виду эту публику, говоря, что «в борьбу против фашизма с оружием в руках вступил каждый третий узбекистанец»? https://president.uz/ru/lists/view/3564

Можно много говорить о попытках Запада переписать или «переосмыслить» историю Великой Отечественной войны. Можно шумно возмущаться словами Д. Трампа, который, говоря о победе над нацизмом, не упомянул СССР, а соответственно и узбекистанцев. Но нужен ли «госдеп», если в твоей родной республике выходят подобные публикации?

В заключение отметим, что в годы войны четверо узбекистанцев (Туйчи Эрджигитов, Карим Султанов, Кудрат Суюнов, Джуман Каракулов) повторили подвиг Александра Матросова, закрыв своей грудью амбразуру пулемёта. Пошли бы они на такое самопожертвование, если бы думали, что борются за «сталинский фашизм»?…

(с) Тимур