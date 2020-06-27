Поправки к Конституции: как голосуют в Орле

27.06.2020, 4:15, Новости дня

Их можно спутать с медработниками из-за белых халатов и защитных масок. Только с собой не кейс с лекарствами, а переносная урна для бюллетеней. Члены избирательных комиссий выезжают на дом к тем, кому трудно добраться до участка. Чтобы орловцы могли реализовать свое законное право принять участие в судьбе страны. И сделать это — без риска заразиться.

"Для нас главное — это здоровье избирателей. Поэтому мы обрабатываем и средствами защиты и руки, и ручки, и звонки", — уверяет Сергей Морозов, член участковой избирательной комиссии №42 г. Орла.

Каждому голосующему — персональный защитный набор. Обязательно — соблюдать дистанцию. Члены избирательной комиссии остаются на пороге. Бюллетень Анатолий Афанасьевич заполняет дома, один. Так соблюдается и тайна голосования.

"Выражаю благодарность организаторам этих выборов. Они сделали все возможное, чтобы доступно было каждому," — поблагодарил Анатолий Костарев, председатель Орловского городского Совета ветеранов войны.

В среднем мобильная бригада участковой избирательной комиссии совершает 10-15 выездов в день. Защитные костюмы меняют каждые два часа. Так же, как и те организаторы голосования, которые работают на придомовых территориях.

"Это голосование у нас идет и после 8 вечера. Мыработаем буквально до последнего избирателя, который желает проголосовать, комиссия остается на тех местах, где было определены по графику, и объявления о которых были развешаны на подъездах", — поясняет Виталий Вовченко, председатель территориальной избирательной комиссии Северного района г. Орла.

Ждут всех и в традиционных местах для голосования. С 8 утра и до 8 вечера работают и стационарные избирательные участки. Но каждому, кто решит исполнить свой гражданский долг, придется пройти небольшую процедуру. Измерить температуру и обработать руки.

Потом выдадут маску, если вы пришли без нее и перчатки, плюс ручку, чтоб смогли ответить на вопрос "За" поправки или "Против". Владимир Круглый "За" то, что дети — приоритет государства, "За" индексацию заработной платы и пенсий, и "За" качественную медицинскую помощь.

"Социальные поправки, за которые мы голосуем, они уже работают фактически, не потому, что мы опережаем события, а потому, что правительство и президент действует в духе этих поправок. Я считаю, что эти поправки — крайне важны", — сообщил Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ.

В регионе работает 723 избирательных участка, из них в областном центре — 137. К этому часу проголосовало больше 60 тысяч человек.