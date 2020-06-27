Коронавирус в США: число заражений растет рекордными темпами

27.06.2020, 4:15, Новости дня

В течение последних суток в США число случаев заражения коронавирусом нового типа выросло на 40 870, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

К настоящему моменту общее число инфицированных в Соединенных Штатах превысило 2,47 миллиона. На уходящей неделе рекордные темпы распространение инфекции были зафиксированы , в частности, в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида и Южная Каролина. В некоторых из этих штатов число заражений резко возросло после ослабления введенных ранее санитарных ограничений.

Как сообщил накануне вице-президент США Майкл Пенс, рост числа новых случаев заболевания зафиксирован в 16 американских штатах, в остальных ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. По его словам, наиболее тяжелая ситуация складывается в Аризоне, Техасе и Флориде.

При этом вице-президент США подчеркнул, что власти страны добились прогресса в борьбе с коронавирусом, так как смертность от вызываемого им заболевания снижается. Он напомнил, что к настоящему времени в США зафиксировано около 126 тысяч летальных исходов.