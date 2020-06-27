Ливневый паводок нарушил автомобильное сообщение в Приморье

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27.06.2020, 4:15, Новости дня

В четырех районах Приморского края проезд по ряду дорог ограничен из-за паводка, вызванного затяжными дождями. В ближайшие сутки в связи с интенсивными дождями на реках на юге края, на восточном побережье и в центральных районах ожидаются дополнительные подъемы уровня воды на 0,6-1,2 метра. На отдельных участках рек возможны выход воды из берегов и подтопление близко расположенных к рекам территорий.

Накануне вечером из-за проливных дождей и селя на железнодорожной ветке Смоляниново-Фокино сошли с рельсов три секции тепловоза и два вагона. Последствия ЧП устраняются, железнодорожная ветка уже восстановлена.

Как сообщалось, сильные дожди в Приморье начались 20 июня, напоминает ТАСС. По прогнозам синоптиков, в субботу, 27 июня, в регионе также будут идти дожди, местами сильные, температура воздуха будет колебаться в пределах от 12 до 23 градусов тепла.

 

Летом 2019 года обильные дожди вызвали Дальнем Востоке, в частности, в Приморском крае мощные паводки, в результате чего были подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1,3 тысячи домов и 7,38 тысячи придомовых территорий с населением более 13 тысяч человек.



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